Apple Watch Series 1 diventa vintage: sono già passati sette anni dal lancio!

Mentre i festeggiamenti per il decimo anniversario di Apple Watch sembrano essere slittati dal 2024 al 2025, ecco che l'Apple Watch di Serie 1 diventa "vintage". Ebbene sì: l'Apple Watch di Prima Generazione è entrato a far parte dell'elenco dei dispositivi vintage di Cupertino. Ma cosa significa?

Come vi abbiamo spiegato nella nostra mini-guida ai dispostivi vintage di Apple, un prodotto della Mela Morsicata viene considerato "vintage" quando sono passati almeno cinque anni dalla sua ultima vendita sul mercato. Nel caso dell'Apple Watch di prima generazione, che è stato lanciato sul mercato nella prima metà del 2016, le vendite si sono interrotte a fine 2018, dunque cinque anni fa. Da qui, l'inserimento del device nella lista dei prodotti Vintage di Apple.

Per chi non se lo ricordasse, infatti, gli Apple Watch di Serie 1 e 2 sono stati annunciati insieme nel 2016 e commercializzati poco dopo. L'Apple Watch di seconda generazione è stato tolto dal commercio già nel 2017, quando è arrivato l'Apple Watch di Serie 3, mentre l'Apple Watch 1 è rimasto in vendita per un altro anno, come una sorta di opzione "budget" quando la linea SE ancora non esisteva.

E sì, se ve lo steste chiedendo l'Apple Watch di Serie 1 non è il primo Apple Watch: il primissimo smartwatch di Cupertino, infatti, è stato lanciato semplicemente con il nome di "Apple Watch" nel 2015, ed è nella lista dei device vintage da circa tre anni. Anche l'Apple Watch di Serie 2 è in questa stessa lista dall'anno scorso.

In ogni caso, l'inserimento di un dispositivo nella lista dei prodotti vintage significa che Apple potrà fornire solo un supporto limitato per le riparazioni del prodotto. In particolare, da ora il colosso di Cupertino non è più obbligato a tenere in magazzino dei pezzi di ricambio per l'Apple Watch di Serie 1, perciò le riparazioni saranno effettuate solo se ci saranno parti disponibili. Tra due anni, l'Apple Watch 1 diventerà "obsoleto", il che significa che né Apple né i riparatori convenzionati effettueranno più alcuna riparazione per il device.