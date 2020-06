Apple Watch Series 3 in offerta a meno di 200 Euro su Amazon Italia!

In questo fine settimana di Giugno, arriva un'interessante offerta di Amazon su Apple Watch Series 3. Il colosso di Jeff Bezos, infatti, consente di portare a casa lo smartwatch ad un prezzo ultra vantaggioso: meno di 200 Euro.

Apple Watch Series 3, GPS Only, con cassa da 38mm in alluminio color argento e cinturino sport bianco, infatti, è disponibile a 199 Euro, uno dei prezzi più bassi raggiunti di recente. Il dispositivo indossabile beneficia anche della spedizione Prime e di tutti i vantaggi previsti dal programma di abbonamento della società di Seattle, inclusa la consegna veloce senza costi aggiuntivi e la possibilità di effettuare il reso.

L'offerta in questione è garantita direttamente da Amazon, che gestisce la vendita e spedizione. Come sempre non siamo in grado di garantire che l'offerta duri a lungo, ed anche dai grafici di Keepa notiamo come il prezzo dello smartwatch sia molto oscillante, motivo per cui consigliamo di effettuare rapidamente l'ordine in caso d'interesse.

Apple Watch Series 3 include GPS, display Retina e cardiofrequenzimetro ottico. La variante in questione non è dotata di eSim, il che vuol dire che ad esempio per ascoltare la musica sarà comunque necessario dotarsi di un iPhone o di salvarla tramite Apple Music direttamente sullo smartwatch.