Apple Watch Series 3 ed SSD Lexar in offerta su Amazon

Domenica di sconti su Amazon. Anche nella giornata di oggi il colosso di Jeff Bezos propone diversi sconti interessanti su vari prodotti. Tra le tante offerte ne abbiamo scelte due, tra cui figura un Apple Watch.

Molto interessante però è anche la promozione sull'SSD Lexar NS100, SATA III da 2,5 pollici con memoria interna da 120 gigabyte, che può essere acquistato a soli 21,46 Euro, un prezzo davvero molto interessante per una memoria che garantisce velocità di lettura fino a 550 megabyte al secondo, oltre che prestazioni più veloci ed affidabili rispetto ai tradizionali dischi rigidi. Il prezzo è il più basso mai raggiunto da questo prodotto su Amazon, in quanto solo qualche giorno fa veniva venduto a 42,92 Euro.

In offerta troviamo anche Apple Watch Series 3, il penultimo modello (in ordine di tempo) della linea di smartwatch targati Apple, che è caratterizzato dalla presenza del GPS. La versione argento, con cassa da 38 millimetri in alluminio e cinturino sport bianco è disponibile al prezzo di 269,99 Euro, il 13% in meno rispetto ai 309 Euro di listino. Un'ottima occasione per provare sul proprio polso le numerose potenzialità offerte da uno degli indossabili più apprezzati ed amati degli ultimi tempi.

Entrambi i prodotti beneficiano delle spedizioni Prime.