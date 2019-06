Apple Watch Series 4 a meno di 400 Euro su Amazon in attesa del Prime Day

Giornata di sconti dedicati ad Apple Watch Series 4 su Amazon. Nella giornata di oggi, che segna l'inizio del Summer Black Friday di Unieuro, la società americana sconta ad un prezzo molto vantaggioso l'ultimo modello dello smartwatch Apple.

Apple Watch Series 4, con cassa da 44 millimetri e sport loop può infatti essere acquistato a 399,90 Euro, rispetto ai 469 Euro di listino del colosso di Cupertino. Lo smartwatch a prezzo scontato è disponibile sia nella versione con cassa in alluminio color argento e Sport Loop color conchiglia, che in quella con cassa in alluminio grigio siderale e sport loop nero.

Lo smartwatch, rispetto alla generazione precedente, include un display più grande del 30%, ma anche funzionalità software molto interessanti come il rilevamento delle cadute e l'elettrocardiogramma. Apple ha anche potenziato l'altoparlante, mentre il processore è dual-core a 64 bit, che garantisce prestazioni più elevate rispetto alla Series 3.

Le feature dedicate al mondo della salute si sono rivelate molto importanti in determinate circostanze: nella giornata di ieri abbiamo raccontato la storia di una 87enne che è stata salvata dal rilevamento cadute dopo essere stata investita da un'automobile, ma in passato l'elettrocardiogramma è anche riuscito a salvare la vita a varie persone rilevando patologie cardiache come la fibrillazione atriale e l'infarto.