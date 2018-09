Apple Watch Series 4: aperti i pre-ordini in Italia. 3-4 settimane di attesa per l'LTE

L'Apple Watch Series 4, il nuovo smartwatch della compagnia di Cupertino presentato qualche giorno fa nel corso del keynote Gather Round, è finalmente disponibile per il pre-ordine anche sull'Apple Store Italiano.

A livello di tempi di attesa, segnaliamo che il modello da 40mm GPS-Only ha un tempo di consegna stimato di 2-3 settimane, che aumenta a 3-4 settimane per la variante GPS + Cellular.

Per il modello con la cassa in acciaio inossidabile e loop in maglia milanese, disponibile solo nel modello GPS + Cellular invece Apple stima 2-3 settimane per la consegna a casa, probabilmente a causa della richiesta più bassa. Lo stesso vale anche per i modelli con loop in maglia milanese, che però hanno un prezzo più elevato.

Vi riportiamo di seguito il listino prezzi italiano con relativi tempi di attesa:

Apple Watch con cassa in alluminio color oro/grigio siderale/argento da 40mm - GPS Only: 439 Euro . Spedizione pronta in 2-3 settimane

. Spedizione pronta in 2-3 settimane Apple Watch con cassa in alluminio color oro/grigio siderale/argento da 40mm - GPS + Cellular: 539 Euro . Spedizione pronta in 3-4 settimane

. Spedizione pronta in 3-4 settimane Apple Watch con cassa in alluminio color oro/grigio siderale/argento da 44 mm - GPS Only: 469 Euro . Spedizione pronta in 3-4 settimane

. Spedizione pronta in 3-4 settimane Apple Watch con cassa in alluminio color oro/grigio siderale/argento da 40mm - GPS + Cellular: 569 Euro . Spedizione pronta in 3-4 settimane

. Spedizione pronta in 3-4 settimane Apple Watch con cassa in acciaio inossidabile color oro/nero siderale/argento da 40 mm - GPS + Cellular: 709 Euro . Spedizione pronta in 3-4 settimane

. Spedizione pronta in 3-4 settimane Apple Watch con cassa in acciaio inossidabile color oro/nero siderale/argento da 44 mm - GPS + Cellular: 759 Euro . Spedizione pronta in 3-4 settimane

. Spedizione pronta in 3-4 settimane Apple Watch con cassia in acciaio inossidabile color oro/nero siderale/argento con loop in maglia milanese da 40 mm - GPS + Cellular: 809 Euro. Spedizione pronta in 2-3 settimane

Spedizione pronta in 2-3 settimane Apple Watch con cassia in acciaio inossidabile color oro/nero siderale/argento con loop in maglia milanese da 44 mm - GPS + Cellular: 859 Euro. Spedizione pronta in 3-4 settimane.

Ovviamente le stime di spedizione sono aggiornate al momento della stesura della notizia, e potrebbero variare nel corso della giornata.

Come per iPhone XS ed iPhone XS Max , anche per l'orologio la data di lancio nei negozi è prevista per il