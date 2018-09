Apple Watch Series 4, il modello LTE arriva anche in Italia: esclusiva Vodafone

Si è da poco conclusa la presentazione ufficiale della nuova generazione di Apple Watch, la quarta, ed arriva una prima assoluta per il mercato Italiano. Il colosso di Cupertino infatti ha annunciato che per la prima volta in assoluto nella sua storia, arriverà nel Bel Paese anche la variante LTE.

L'acquisto potrà essere effettuato a partire dal prossimo 21 Settembre a 399 Dollari per la versione GPS e 499 Dollari per quella con modulo cellular.

L'esclusiva italiana per quest'ultimo modello sarà di Vodafone, ma almeno al momento ancora non abbiamo a disposizione molte informazioni sulle offerte che proporrà l'operatore rosso, tanto meno se lo offrirà anche in abbonamento con qualche altra SIM.

Vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili ulteriori informazioni, compresi i prezzi italiani.

Per il mercato italiano comunque si tratta di una prima assoluta, molto attesa da parte degli utenti che già dallo scorso anno avevano chiesto a gran voce la variante LTE dello smartwatch, che consente di effettuare e ricevere chiamate dal polso senza dover abbinare un iPhone.