Apple Watch Series 4: l'elettrocardiogramma non disponibile in Italia al lancio

La funzione più importante introdotta da Apple con la Apple Watch Series 4 è quella che consente di effettuare l'elettrocardiogramma attraverso l'applicazione, il sensore integrato nella corona e gli elettrodi presenti sulla scocca inferiore.

Il sito web ufficiale di Apple però sottolinea che la feature, che potrebbe spingere molti utenti ad acquistare il nuovo indossabile, inizialmente sarà disponibile solo negli Apple Watch Series 4 venduti negli Stati Uniti. Per gli altri mercati come Regno Unito e Canada non è presente alcuna menzione sull'approdo della feature anche al di fuori della nazione a stelle e strisce.

Le motivazioni di tale scelta sono da ricercare nel fatto che essendo una funzione direttamente legata al settore della medicina, che pone l'Apple Watch Series 4 come un vero e proprio dispositivo medico, necessita delle approvazioni da parte dei vari organismi.

Ad esempio, come affermato ieri da Apple durante il keynote, per l'attivazione negli Stati Uniti l'orologio ha ottenuto il via libera dalla FDA.

La Food and Drug Administration, l'ente governativo americano che si occupa della regolamentazione dei prodotti farmaceutici ed alimentari, ha dato il via libera anche per la funzione che rileva il ritmo cardiaco irregolare attraverso l'applicazione che effettua l'ECG o tramite il monitoraggio della frequenza cardiaca.

Per vederla anche in Italia quindi bisognerà attendere un pò.