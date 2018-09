Apple Watch Series 4, i prezzi italiani: la versione LTE a 539 Euro

Piatto forte del keynote di ieri pomeriggio è stato Apple Watch Series 4, la nuova generazione di smartwatch che include una vasta gamma di novità, tra cui uno schermo più grande e la possibilità di effettuare l'elettrocardiogramma.

Per il mercato italiano le novità sono doppie, perchè per la prima volta in assoluto arriva in Italia anche la variante LTE, in grado di supportare esclusivamente la rete Vodafone.

I nuovi smartwatch, su cui si potranno montare i cinturini delle precedenti generazioni, arriveranno il 21 Settembre in Italia, quattro giorni dopo il lancio di watchOS 5, che sarà rilasciato il 17 del mese.

Il modello GPS Only, che sarà disponibile con la cassa in color oro, grigio siderale ed argento in alluminio, potrà essere acquistato a 439 Euro.

Prezzo più alto per il modello GPS + Cellular, che riprende gli stessi colori ma ad un costo di 539 Euro, un rincaro giustificato dalle funzioni aggiuntive che porta con se il supporto alla rete LTE.

Disponibili anche i modelli di lusso: i modelli con cassa in acciaio inossidabile potranno essere acquistati a 709 Euro nella sola variante GPS + Cellular, mentre coloro che desiderano la cassa in acciaio con loop in maglia milanese dovranno sborsare 809 Euro.

I preordini potranno essere effettuati già da domani 14 Settembre direttamente dal sito web ufficiale Apple.