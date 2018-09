Apple Watch Series 4: il rilevatore delle cadute abilitato solo per gli Over 65

Con il lancio di Apple Watch Series 4 ormai archiviato, iniziano ad emergere le prime novità dall'orologio del colosso di Cupertino, definito da Tim Cook l'indossabile più potente del mondo.

Apple Watch Series 4 infatti grazie alle tante novità introdotte, tra cui l'elettrocardiogramma che però in Italia non è disponibile, è un vero e proprio dispositivo medico. Tra le funzioni presentate sul palco c'è anche il rilevamento delle cadute, che a quanto pare ha attirato la curiosità dei consumatori e degli YouTuber.

Tuttavia, da alcuni test effettuato è emerso che la funzione non è abilitata di default per tutti. Il popolare Redditor No1ARSoul ha notato che nel manuale utente online dell'orologio è esplicitamente indicato che il Fall Detection è abilitato come impostazione predefinita solo per coloro che nell'Apple ID hanno indicato un'età superiore ai 65 anni. Ciò vuol dire che tutti gli altri saranno costretti ad abilitare manualmente la funzione in caso di interesse.

Le motivazioni sono da ricercare nel fatto che la funzione potrebbe provocare più fastidi che altro ai giovani che hanno uno stile di vita attivo in quanto il rilevamento delle cadute si basa su alcuni sensori ed algoritmi che riescono a rilevare le cadute. Ecco perchè attività sportive ad alto impatto fisico potrebbero provocare una quantità elevata di falsi positivi.