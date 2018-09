Apple Watch Series 4, schermo più grande del 30% e potrà effettuare l'elettrocardiogramma

Presentato ufficialmente il nuovo Apple Watch Series 4. Ha un display più grande del 30%, il tutto con un case pressochè delle stesse dimensioni. Processore due volte più veloce della generazione precedente, e migliorati sensibilmente rilevatore di battiti cardiaci, giroscopio e accelerometro.

Il case passa da 38 a 40mm per la versione più piccola del device, mentre da 42 a 44mm per quanto riguarda la più grande.

"L'apple watch è diventato un guardiano intelligente della vostra salute", dice Jeff Williams all'inizio della presentazione. "É arrivato il momento di portare il nostro smartwatch al prossimo livello".

L'Apple Watch 4 avrà un nuovo quadrante con watchOS5 e sarà estremamente personalizzabile. Ad esempio è possibile creare una shortcut con i propri contatti preferiti, in modo da connettersi a loro rapidamente. O si può creare "lo smartwatch definitvo per la salute e lo sport", dice Williams.

Presentate anche nuove watch face dinamiche, due dedicate agli elementi fuoco e acqua.

La corona digitale è stata ridisegnata completamente, ora dà un feed touch per aiutare la navigazione. Anche gli speaker hanno ricevuto una miglioria, saranno più performanti ad esempio per effettuare le chiamate: il suono dovrebbe risultare di qualità superiore, grazie alla pulizia del suono di background.

S4, il processore interno dual-core a 64-bit, è il doppio più veloce della generazione precedente.

Nuova generazione anche per accelerometro e giroscopio. Ora l'Apple Watch Series 4 è in grado di identificare una caduta rovinosa durante una corsa, permettendo di segnalare l'incidente e chiedere aiuto in modo quasi immediato. Lo farà automaticamente se vedrà che non ci siamo rialzati in tempi sensati.

Il rilevatore di battiti cardiaci è sensibilmente migliorato, tre le nuove feature per la salute: se il cuore ha battiti troppo bassi lo smartwatch lo capisce e te lo segnala. Il device ora monitora i battiti in background segnalando eventuali anomalie temporanee e normalmente impercettibili.

Elettrodi situati sul cristallo posteriore, in corrispondenza del sensore di battiti permettono ora, addirittura, di effettuare un elettrocardiogramma. Il processo per l'ECG richiede appena 30 secondi. Il report dettagliato può essere scaricato e inviato ai propri medici. É il primo device del genere ad essere approvato dalla FDA statunitense.

Nel corso della presentazione è salito Ivor Benjamin, Presidente dell'Associazione Nazionale dei cardiologi statunitensi: "Monitorare in tempo reale valori del genere cambierà il modo in cui esercitiamo la medicina", ha detto.

La batteria ha una durata garantita di una giornata intera. 18 ore di utilizzo e 6 di allenamento. Come sempre il device sarà disponibile sia in versione cellular che con solo connessione Wifi. Le colorazioni disponibili sono Space Gray, Gold e Silver. Il device sarà disponibile dal 21 settembre, anche in Italia. WatchOS 5 potrà essere scaricato dal 17 settembre.



Tutti i cinturini già disponibili sul mercato sono compatibili anche con la nuova generazione di Apple Watch.

Prezzi: da 399$ per versione con GPS e da 499$ per i modelli LTE.