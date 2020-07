Apple Watch Series 5 da 44mm GPS + Cellular in offerta al prezzo più basso su Amazon

Super promozione di Amazon su Apple Watch Series 5. Lo smartwatch della società di Cupertino, infatti, raggiunge il prezzo più basso del web quest'oggi sulla piattaforma di Jeff Bezos, che propone oltre 100 Euro di sconto rispetto al costo di listino.

Nello specifico, Apple Watch Series 5, nella variante GPS + Cellular, con cassa in alluminio grigio siderale da 44mm e cinturino sport nero è disponibile a 468 Euro, appunto 121 Euro in meno rispetto ai 589 Euro di listino imposti dal produttore americano.

A livello tecnico, siamo di fronte ad uno smartwatch waterproof, resistente ad acqua e polvere, con display Retina always-on sempre attivo e supporto anche Cellular attraverso la eSIM integrata, che in Italia è compatibile esclusivamente con Vodafone, che è l'unico operatore ad aver acquisito i diritti. E' presente anche l'applicazione per effettuare l'ECG ed il cardiofrequenzimetro elettrico ed ottico, oltre chela bussola integrata.

I tempi di spedizione non sono immediati e nel momento in cui stiamo scrivendo la consegna è garantita per il 18 Agosto ai clienti Prime. Attraverso la scheda è possibile anche aggiungere l'assistenza extra per due anni AppleCare+ al prezzo di 99 Euro, spuntando semplicemente la casella. Infine, troviamo anche la possibilità di pagare in rate con la CreditLine di Cofidis.