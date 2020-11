Apple Watch Series 5 da 44mm, sconto incredibile su Amazon per il Black Friday

Super prezzo di Amazon su Apple Watch Series 5, in occasione del Black Friday. In questo venerdì nero dello shopping prolungato, che ha già preso il via oggi, il colosso di Seattle consente di portare a casa ad un prezzo davvero incredibile lo smartwatch Apple dello scorso anno.

Apple Watch Series 5, nella variante GPS + Cellular, con cassa in alluminio da 44mm, è disponibile a 398,90 Euro, 190,10 Euro in meno rispetto ai 589 Euro di listino. Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso mai raggiunto dallo smartwatch sulla piattaforma di Jeff Bezos, che permette anche di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 79,78 Euro al mese.

La spedizione e consegna è gestita direttamente da Amazon, che garantisce la consegna a casa senza costi aggiuntivi entro martedì 1 Dicembre 2020. Nella scheda tecnica viene anche data la possibilità di aggiungere la garanzia AppleCare+ per Apple Watch Series 4 e 5 della durata di due anni al prezzo di 99 euro, ma sono disponibili anche i cinturini sport da 44mm a 49 Euro.

L'acquisto di questo Apple Watch dà anche diritto ad un secondo cinturino, ma chiaramente tutto è legato ai termini e condizioni presenti direttamente nella pagina dedicata.