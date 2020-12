Apple Watch Series 5 GPS + Cellular in offerta su Amazon solo per oggi

E' di nuovo in offerta su Amazon quest'oggi Apple Watch Series 5, nella configurazione GPS + Cellular. Il wearable di Apple può essere acquistato ad un prezzo molto interessante, soprattutto se si tiene conto il prezzo di listino.

Sconti Apple Watch Series 5 Amazon

Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in Acciaio Inossidabile e Loop in Maglia Milanese: 598,90 Euro

Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular, 40 mm) Cassa in Acciaio Inossidabile Nero Siderale e Cinturino Sport - Nero: 498,90 Euro

Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in Acciaio Inossidabile Oro e Loop in Maglia Milanese - Oro: 598,90 Euro

Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in Acciaio Inossidabile Oro e Cinturino Sport - Tortora: 499 Euro

Amazon garantisce la consegna gratuita e veloce in pochi giorni, ma permette anche di aggiungere la protezione aggiuntiva Apple Care+ semplicemente spuntando la casella dedicata, o di acquistare accessori extra.

Ricordiamo che è possibile effettuare il reso fino al prossimo 31 Gennaio 2021, come previsto dalla normativa di Amazon messa in campo in occasione del periodo natalizio.

Le promozioni saranno disponibili fino alle 23:59 di oggi, giovedì 3 Dicembre 2020. Come sempre, fateci sapere attraverso la sezione commenti cosa ne pensate.