Apple Watch Series 5 GPS + Cellular al prezzo più basso di sempre su Amazon

Novembre parte col il botto per Amazon. Quest'oggi la società di Seattle propone sul proprio sito italiano un'interessante promozione su Apple Watch 5, lo smartwatch della società di Cupertino che nella versione con supporto Cellular può essere acquistato al prezzo più basso di sempre.

Come dicevamo poco sopra, il dispositivo indossabile della compagnia americana può essere acquistato a 531,05 Euro, rispetto ai 559 Euro di listino. Il risparmio è di 27,95 Euro, e come sempre lo sconto viene applicato direttamente nel carrello, ecco perchè nella scheda tecnica è presente ancora il costo classico.

Il dispositivo in questione è GPS + Cellular, con cassa in alluminio da 40mm grigio siderale e cinturino sport nero.

Per chi non avesse seguito le vicende collegate ad Apple Watch, la Serie 5 dell'orologio intelligente include il display always-on, che permette di vedere l'orario anche quando lo schermo non è attivo (qui trovate la nostra guida su com disattivarli). Lo smartwatch include anche l'ECG ed il cardiofrequenzimetro elettrico ed ottico, oltre alla bussola che è stata introdotta proprio con la Serie 5.

Si tratta di un'ottima occasione per portare a casa quello che è universalmente riconosciuto come uno dei migliori dispositivi indossabili del mercato. Fateci sapere cosa ne pensate.