Apple Watch Series 5 GPS + Cellular in sconto al minimo storico su Amazon

Interessante sconto proposto in giornata odierna da Amazon. Il colosso di Seattle, infatti, propone al prezzo più basso di sempre l'Apple Watch Series 5, nella variante GPS + Cellular. Lo sconto proposto è del 45% rispetto al prezzo di listino.

Lo smartwatch è disponibile a 414,95 Euro, 344,05 Euro in meno rispetto ai 759 Euro di lancio. Il dispositivo in questione è dotato anche di connettività Cellular, e di una cassa da 40mm in acciaio in ossidabile, con cinturino sport bianco.

La disponibilità è immediata, con consegna garantita entro venerdì 8 Gennaio, sebbene comunque sia un prodotto Prime che beneficia di tutti i vantaggi. Non è chiaro il motivo, ed Amazon nella scheda tecnica sottolinea semplicemente che "è richiesto un tempo di consegna più elevato rispetto a quello solitamente necessario per gli articoli Prime".

Sempre attraverso la scheda tecnica è anche possibile aggiungere accessori extra come la protezione aggiuntiva AppleCare+ per due anni al prezzo di 99 Euro, oltre che extra come il cavo magnetico per la ricarica, il cavo USB-C e cinturini.

Non abbiamo alcuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta, ma come sempre in questo caso consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente. E' anche possibile effettuare il pagamento in cinque rate da 82,99 Euro al mese.