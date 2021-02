Apple Watch Series 5 GPS + Ceular e microSD SanDisk da 128Gb in sconto su Amazon

Anche nel weekend, continuano le promozioni di Amazon sui prodotti d'elettronica ed informatica. La società di Seattle, nello specifico, in giornata odierna permette di portare a casa a prezzo ridotto un modello di Apple Watch ed una microSD a marchio SanDisk.

Sconti Amazon del 27 Febbraio 2021

Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in Acciaio Inossidabile e Loop in Maglia Milanese: 549,147 Euro (859 Euro)

SanDisk Extreme Scheda di Memoria microSDXC da 128 GB e adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 160 / 90 MB/sec, Classe 10, UHH-I, U3, V30: 23,99 Euro (29,99 Euro)

Per quanto riguarda lo smartwatch, la società di Cupertino consente di effettuare il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 109,84 Euro al mese piuttosto che pagare in un'unica soluzione, a tasso zero e senza spese addizionali. La consegna viene garantita senza costi aggiuntivi entro mercoledì 3 Marzo 2021 per coloro che effettuano l'ordine entro 9 ore e 49 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. E' anche possibile aggiungere la protezione extra per due anni al prezzo di 99 Euro.

Per la microSD, invece, la consegna senza costi aggiuntivi è garantita entro martedì 2 Marzo 2021 se si effettua l'ordine entro 4 ore.