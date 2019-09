Apple Watch Series 5 raddoppia la memoria interna rispetto alla Serie 4

Nelle ore successive alla presentazione ufficiale stanno emergendo nuovi dettagli sul nuovo Apple Watch Series 5, che arriverà in Italia a partire dal prossimo 20 Settembre. Secondo quanto riportato da varie testate specializzate, i nuovi modelli dello smartwatch disporranno di 32 gigabyte di memoria interna per musica, foto, app ed altro.

Lo spazio di archiviazione sarà lo stesso sia per le versioni GPS che quelle GPS + Cellular. In questo modo, di fatto, Apple ha raddoppiato la memoria interna rispetto alla Series 4, che ne includeva solo 16GB. Una scelta logica, dettata anche da watchOS 6 che porterà l'App Store sul polso e permetterà agli utenti di installare più applicazioni.

Tra le principali novità introdotte da Apple con Apple Watch Series 5 figura il display Retina sempre attivo, che consente di tenere sempre sotto controllo l'orario, una nuova funzione per le chiamate di emergenza e la bussola integrata che permette di orientarsi facilmente. La scheda tecnica è completata dal processore S5.

Apple Watch Series 5 sarà disponibile in alluminio, acciaio inossidabile e nuove finiture in titanio e ceramica.

Apple ha già aperto i preordini da ieri, nelle ore successive al keynote: in Italia si parte da 459 Euro per la variante con cassa da 40mm. E' anche disponibile un programma di Trade In per permutare il vecchio modello.