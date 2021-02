Apple Watch Series 6 con cassa da 44mm torna in sconto al minimo storico su Amazon

Torna in offerta su Amazon Apple Watch Series 6, che raggiunge il minimo storico sulla piattaforma di Jeff Bezos, nella configurazione con cassa da 44mm. La promozione è molto interessante e permette di portare a casa lo smartwatch ad un prezzo conveniente.

Il dispositivo, nella versione con cassa da 44mm in alluminio grigio siderale con cinturino sport nero, GPS Only, è disponibile a 439 Euro, con un risparmio garantito di 30 Euro rispetto al prezzo di listino di 469 Euro. Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso mai raggiunto dallo smartwatch su Amazon, che permette anche di effettuare il pagamento a rate in cinque mensilità da 87,80 Euro l'una, a tasso zero e senza spese.

La consegna viene garantita entro venerdì 19 Febbraio 2021 per coloro che effettuano l'ordine nelle prossime 3 ore. Inoltre, è anche possibile aggiungere la garanzia AppleCare+ per Apple Watch Series 6 in alluminio, della durata di due anni, al prezzo di 99 Euro. Sempre tramite la scheda prodotto, spuntando le varie caselle si possono anche aggiungere accessori come cavi magnetici, caricatori e cinturini addizionali non inclusi nella confezione.

Amazon come di consueto non ha diffuso alcuna informazione in merito alla data di scadenza dell'offerta. Consigliamo come sempre di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.