Apple Watch SE e Series 6 in sconto per il weekend su Amazon

Dopo aver segnalato il nuovo volantino di Trony, ci spostiamo su Amazon che per il weekend appena iniziato permette di portare a casa a prezzo ridotto due modelli di Apple Watch, l'Apple Watch SE ed Apple Watch Series 6.

Sconti Apple Watch su Amazon

Apple Watch Series 6 (GPS, 44 mm) Cassa in alluminio azzurro con Cinturino Sport deep navy: 399 Euro (469 Euro)

Cassa in alluminio azzurro con Cinturino Sport deep navy: 399 Euro (469 Euro) Apple Watch SE (GPS, 44 mm) Cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco: 299 Euro (339 Euro)

Sull'Apple Watch Series 6 viene proposto anche il pagamento in cinque rate mensili Amazon, che permette di pagare lo smartwatch in 5 mensilità da 79,80 Euro l'una. La consegna è garantita entro mercoledì 28 Luglio 2021 in questo caso per coloro che effettuano l'ordine entro 23 ore e 29 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

Disponibile anche su Apple Watch SE il pagamento a rate: in questo caso le mensilità sono comunque cinque, ma da 59,80 Euro l'una non cambiano rispetto all'altro modello le condizioni e le stime di consegna.

Amazon non ha indicato nessuna data di scadenza sulle promozioni, motivo per cui come avvenuto anche in altre circostanze consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interessa nei confronti di uno dei due smartwatch.