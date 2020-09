Apple Watch Series 6 ed SE arrivano su Amazon Italia: al via i preordini

Sono arrivati anche su Amazon Italia i nuovi Apple Watch Series 6 ed Apple Watch SE. Gli utenti già dalla giornata di oggi possono effettuare il preordine dei due modelli e di varie colorazioni, per riceverle a casa nel giro di pochi giorni.

Apple Watch Series 6

Novità Apple Watch Series 6 (GPS, 40 mm) Cassa in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport nero: 439 Euro

Novità Apple Watch Series 6 (GPS, 40 mm) Cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco: 439 Euro

Novità Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 40 mm) Cassa in alluminio azzurro con Cinturino Sport deep navy: 539 Euro

Novità Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport nero: 569 Euro

Novità Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 40 mm) Cassa in acciaio inossidabile color grafite con Cinturino Sport nero: 739 Euro

Novità Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 40 mm) Cassa in acciaio inossidabile color oro con Loop Cassa in maglia milanese color oro: 789 Euro

Novità Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 40 mm) Cassa in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport nero: 539 Euro

Novità Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in alluminio PRODUCT(RED) con Cinturino Sport PRODUCT(RED): 569 Euro

Novità Apple Watch Series 6 (GPS, 40 mm) Cassa in alluminio azzurro con Cinturino Sport deep navy: 439 Euro

Novità Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in alluminio azzurro con Cinturino Sport deep navy: 569 Euro

Apple Watch SE

Novità Apple Watch SE (GPS, 44 mm) Cassa in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport nero: 339 Euro

Novità Apple Watch SE (GPS, 44 mm) Cassa in alluminio color oro con Cinturino Sport rosa sabbia: 339 Euro

Novità Apple Watch SE (GPS + Cellular, 40 mm) Cassa in alluminio grigio siderale con Sport Loop cenere: 359 Euro

Novità Apple Watch SE (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in alluminio grigio siderale con Sport Loop cenere: 389 Euro

Ovviamente sono disponibili anche altre colorazioni, oltre a quelle presenti in lista. Viene garantita la consegna a casa nel giro di pochi giorni se si effettua l'ordine in giornata. Tutti gli Apple Watch beneficiano delle spedizioni Prime e di tutti i vantaggi previsti dalla garanzia Apple, in quanto venduti sullo Store ufficiale presente sul negozio di Jeff Bezos.