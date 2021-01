Apple Watch Series 6 ed SE: gli utenti lamentano problemi con altimetro e posizione

Secondo quanto riferito dal blog tedesco iPhone-Ticker.de, e ripreso anche dalla stampa americana, nelle ultime ore vari proprietari di Apple Watch Series 6 ed Apple Watch SE sarebbero incappati in problemi con l'altimetro, che provocano anche errori con il rilevamento della posizione GPS.

I due smartwatch, come indicato nella documentazione ufficiale di Apple, dispongono di un altimetro sempre attivo di nuova generazione che è in grado di fornire informazioni sull'altitudine in tempo reale. Apple sottolinea che questa componente fa riferimento ai dati del GPS e delle reti WiFi vicine per rilevare anche i più piccoli spostamenti.

In Germania però vari utenti lamentano letture dell'altitudine errate con margini d'errore molto ampi, addirittura tra i 200 ed i 300 metri. Tali problemi sarebbero comparsi all'improvviso, dal momento che in precedenza avrebbero funzionato correttamente.

In un post pubblicato sul forum di supporto tedesco di Apple, alcuni utenti hanno scoperto che questo problema potrebbe essere causato da un periodo di bassa pressione atmosferica, che potrebbe aver mandato in tilt l'altimetro. Alcuni però hanno osservato che le variazioni di pressione atmosferica hanno un impatto solo sugli altimetri barometrici, e viene risolto attraverso delle calibrazioni. Questa opzione non è possibile su Apple Watch.

Questo problema provoca anche disservizi con il monitoraggio di attività all'area aperta come corse ed escursioni. Nella giornata di ieri abbiamo anche parlato dei problemi con i GPS Sony su vari dispositivi.