Apple Watch Series 6 ufficiale: funzioni, prezzi e dettagli

Durante l'evento "Time Flies" odierno, Apple ha ufficializzato il suo nuovo smartwatch Apple Watch Series 6. Sono stati fatti diversi passi in avanti rispetto alla precedente generazione dell'indossabile della società di Cupertino.

Partendo dal display Always On, afferma che dispone di una luminosità massima superiore di 2,5 volte rispetto alla precedente generazione. Non manca un altimetro. Per l'occasione, Apple ha introdotto parecchie nuove watchface. C'è anche un nuovo cinturino chiamato Solo Loop, che è in silicone ed è disponibile in 7 colori. Interessante anche la funzionalità Family Set Up, che permette di utilizzare lo smartwatch anche a coloro che non dispongono di un iPhone, ad esempio i bambini. Tramite Apple Watch è anche possibile monitorare le attività svolte dai più piccoli.

Tra le novità più importanti, troviamo invece la funzionalità SpO2, ovvero il monitoraggio dell'ossigeno nel sangue. Il tempo di misurazione stimato è pari a 15 secondi. Si tratta di una possibilità che arriva per la prima volta su uno smartwatch Apple, nonostante sia familiare a coloro che in passato hanno utilizzato indossabili di altri brand. In ogni caso, Apple mira chiaramente a una precisione di un certo tipo. Il sistema operativo è watchOS 7, quindi ci sono tutte le novità del caso.

Per quanto riguarda disponibilità e prezzi, il costo è fissato a 399 dollari per la versione GPS. Le prime spedizioni, perlomeno per gli USA, partiranno dal 18 settembre 2020. A livello di colorazioni, ci sono Blue, Black, Gold e, per la prima volta, Red. La serie 3 ora costa 199 dollari.

Vi ricordiamo che abbiamo seguito l'evento di Apple in diretta sul nostro canale Twitch. Potete vedere la replica di "Time Flies" tramite questa pagina.

Notizia in aggiornamento...