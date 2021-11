Apple Watch Series 7 si aggiorna: arriva WatchOS 8.1.1, quali sono le novità?

Apple ha appena rilasciato la beta 3 di WatchOS 8.3 per gli sviluppatori: al contempo, Apple Watch Series 7 ha ricevuto WatchOS 8.1.1, l'ultimo aggiornamento di WatchOS disponibile per tutti gli utenti, che porta con sé alcuni importanti fix al sistema operativo pensato dall'azienda di Cupertino per i suoi smartwatch.

WatchOS 8.1 era stato rilasciato a fine ottobre, ma conteneva un bug piuttosto importante per alcune unità di Apple Watch Series 7, che dopo aver effettuato l'aggiornamento avevano drasticamente ridotto la velocità di ricarica o non visualizzavano correttamente la percentuale residua della batteria.

WatchOS 8.1.1 dunque risolve il problema riscontrato con la precedente versione del sistema operativo, ed è anche il primo update di WatchOS non disponibile sui vecchi Apple Watch, proprio perché il bug risolto riguarda solamente Apple Watch Series 7 e non tutta la linea di smartwatch di Cupertino.

Accanto al fix per i problemi di ricarica, comunque, WatchOS 8.1.1 non contiene altre nuove feature: ciò dipende in particolar modo dal fatto che già la precedente versione del sistema operativo per smartwatch di Apple aveva introdotto novità piuttosto importanti, come il supporto a SharePlay e un corposo aggiornamento di Fitness+ che introduceva il supporto alle sessioni di allenamento di gruppo.

Per scaricare e installare WatchOS 8.1.1, comunque, basta collegarsi all'app di Apple Watch su iPhone, toccare "generali" e "aggiornamento software" e seguire le istruzioni a schermo. Ovviamente, per installare l'aggiornamento il vostro device deve avere almeno il 50% di batteria e deve essere collegato a un caricatore. Inoltre, Apple Watch deve rimanere collegato ad iPhone per tutta la durata dell'update.