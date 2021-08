Apple Watch Series 7 appare in nuovi render: design più sottile e piatto

Il mese di settembre per Apple si preannuncia entusiasmante, con l’attesissima presentazione di iPhone 13, iPad Mini 6 e Apple Watch 7. Proprio a proposito di quest’ultimo prodotto, in rete recentemente sono apparsi gli ultimi render CAD che rivelano dettagli interessanti sull’ultima iterazione dello smartwatch di Cupertino.

Grazie ai colleghi di 91mobiles, i quali hanno condiviso in esclusiva tali immagini visibili anche in copertina e in calce all’articolo, possiamo vedere come Apple Watch Series 7 avrà un design più piatto dalle cornici più sottili, imitando la tendenza vista su iPhone 12 nella ricerca della semplificazione dello stile dei dispositivi marchiati Mela. L’assottigliamento dei bordi servirà per offrire uno schermo più grande e migliorare l’esperienza d’uso in toto dello smartwatch.

Lateralmente non mancherà la corona digitale per feature lato navigazione, assieme al pulsante di accensione e, potenzialmente, a due aperture più grandi per gli altoparlanti. Apple Watch 7 dovrebbe inoltre presentare un modulo circolare sul retro contenente tutti i sensori lato salute e fitness. Come dimensioni, la versione da 44 mm con display da 1,8 pollici misurerà 44x38x9 mm; confrontando Apple Watch 7 con il predecessore, quest’ultimo giungeva nella versione da 44 mm con dimensioni pari a 44x38x10,7 mm e un peso pari a 36 grammi.

Trattandosi comunque di indiscrezioni di mercato consigliamo di prenderle con le pinze, sebbene in passato altri render diffusi da Jon Prosser avessero già parlato della riduzione dello spazio tra display e vetro protettivo a vantaggio di schermi più sottili e piatti, in linea con iPhone e iPad.

Restando nell’universo Apple, recentemente il noto analista Ming-Chi Kuo ha parlato dei MacBook Air con display miniLED.