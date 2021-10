Apple Watch Series 7: Apple ha finalmente pubblicato i requisiti per la ricarica rapida

Poco dopo il keynote Apple dello scorso 14 settembre, era emerso online che Apple Watch Series 7 ha un caricatore fast charging, ma quest'ultimo non è incluso nella confezione del dispositivo e va comprato a parte. Ora, però, sappiamo che la feature funziona con ogni caricatore Apple da 18 W o superiore.

Nonostante i preordini per il nuovo Apple Watch siano stati aperti l'8 ottobre scorso, l'azienda di Cupertino non ha specificato quale sarà il wattaggio richiesto per i caricatori terze parti perché lo smartwatch attivi la ricarica rapida. Un nuovo documento di supporto per i clienti, però, potrebbe fare luce sulla questione.

Il file è stato pubblicato a poche ore dall'arrivo dei primi Apple Watch Series 7 ai consumatori, e rivela che il fast charging sarà supportato a prescindere dal tipo di caricatore, purché esso abbia un'uscita USB-C e che il wattaggio sia di 18 W o superiore. Inoltre, anche i caricatori terze parti con un wattaggio di 5W o superiore e il supporto al protocollo USB-PD (USB Power Delivery) permetteranno il fast charging del dispositivo.

La ricarica veloce di Apple Watch Series 7 permette di riempire la batteria del dispositivo con una velocità maggiore del 33% rispetto ad Apple Watch Series 6: il nuovo smartwatch di Cupertino, infatti, potrà essere caricato dallo 0 all'80% in soli 45 minuti. Il fast charging, comunque, non è disponibile in Argentina, India e Vietnam, anche se Apple non ha spiegato i motivi di questa scelta.