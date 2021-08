Apple Watch Series 7 avrà 'ancor più nuovi quadranti', si sfrutta il display più grande

Si torna a parlare di Apple Watch Series 7: dopo la comparsa in rete dei nuovi render a mostrare il design più sottile, ora l’attenzione degli analisti e tipster interessati allo smartwatch nato a Cupertino si sposta sulle funzionalità offerte grazie al nuovo display, in particolare i quadranti disponibili.

Nell'ultima edizione della sua newsletter “Power On”, Mark Gurman di Bloomberg ha confermato ancora una volta che l’obiettivo di Apple sarebbe quello di offrire un design aggiornato, più pulito, sottile ed elegante, sfruttando al massimo il display dalle dimensioni maggiori e il processore più veloce rispetto ad Apple Watch Series 6. Ricordiamo, tra l’altro, che i modelli attesi per l’arrivo sul mercato dovrebbero avere dimensioni pari a 41 e 45 millimetri.

Proprio alla luce di questo aumento, secondo Gurman il colosso di Tim Cook potrebbe decidere di lanciare “più nuovi quadranti”, tra cui una versione inedita del quadrante Infograph Modular: “Gli orologi di quest'anno saranno disponibili nelle dimensioni da 41 millimetri e 45 millimetri, da 40 e 44 millimetri. Mi è stato detto che Apple raggrupperà più nuovi quadranti per sfruttare lo schermo più grande, incluso un quadrante Infograph Modular aggiornato. Questa sarà la seconda volta nella storia dell'Apple Watch che l'azienda ha aumentato le dimensioni del display, dopo l'Apple Watch Series 4 nel 2017”, queste le parole di Gurman.

Non ci si aspettano invece migliorie riguardo le feature per il monitoraggio della salute, giunte invece con Apple Watch Series 6; trattandosi comunque ancora di indiscrezioni, per quanto ormai il loro numero sia notevole, consigliamo di prenderle con le pinze.

Nella giornata odierna abbiamo anche visto gli ultimi dati del mercato smartwatch, con crescite sorprendenti nelle spedizioni durante il Q2 2021.