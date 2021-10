Apple Watch Series 7 ha una data di lancio: preordini al via da venerdì 8 Ottobre

Trovano conferma le indiscrezioni della scorsa settimana su Apple Watch Series 7. Il nuovo smartwatch di Apple, annunciato lo scorso mese durante il keynote in cui ha visto la luce anche l'iPhone 13, sarà disponibile in preordine da venerdì 8 Ottobre.

Ad annunciarlo Apple in un comunicato stampa giunto nelle redazioni di tutto il mondo, in cui il colosso di Cupertino ha anche spiegato che la disponibilità nei negozi è garantita da venerdì 15 Ottobre, lo stesso giorno in cui arriveranno anche le unità preordinate.

Inizialmente l'orologio sarà in vendita in più di 60 paesi e regioni, nelle misure da 41 e 45 millimetri. Insieme ad Apple Watch Series 7 arriverà anche la nuova gamma di colorazioni e cinturini, oltre che le nuove finiture in acciaio inossidabile, titanio e titanio nero.

Disponibili anche i nuovi Apple Watch Nike ed Apple Watch Hermès, mentre resteranno in vendita gli Apple Watch SE ed Apple Watch Series 3.

Ricordiamo che i cinturini dei precedenti Apple Watch saranno compatibili con Apple Watch Series 7, come ampiamente confermato anche da Apple nella documentazione ufficiale.

Per quanto riguarda il prezzo italiano, si parte da 399 Dollari per la variante base con cassa in 41mm. I preordini in Italia partiranno come sempre alle ore 14.