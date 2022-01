Apple Watch Series 7 disponibile in super sconto su Amazon, al minimo storico

Dopo aver riportato lo sconto di Amazon sul decoder DVB-T2, torniamo a discutere delle promozioni che ha in serbo per gli utenti in giornata odierna il colosso di Seattle, con un'offerta molto interessante sulla lineup Apple Watch Series 7.

Sconti Apple Watch Series 7 su Amazon

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 41 mm in alluminio blu con Cinturino Sport blu abisso - Regular: 399 Euro (439 Euro)

Alcune varianti sono indicate come "attualmente non disponibile". Amazon però sottolinea che è possibile comunque effettuare l'ordine già da ora e non appena tornerà disponibile verrà spedito al costo attuale.

E' anche possibile scegliere il pagamento a rate in cinque mensilità da 79,80 Euro al mese per cinque mesi. Come avvenuto anche in altre circostanze, non abbiamo alcuna indicazione sulla data di scadenza delle offerte e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.