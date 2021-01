Apple Watch Series 7 potrebbe essere in grado di monitorare il diabete

Con l'inizio del nuovo anno, sono partite le indiscrezioni sulla prossima generazione di smartwatch made in Apple. Quest'oggi il portale ETNews ha pubblicato un rapporto sulla scheda tecnica di Apple Watch 7, che potrebbe essere in grado di monitorare la glicemia.

Non è la prima volta che si parla dell'eventualità, e già in passato in molti avevano scommesso sulla possibile introduzione di una feature di questo tipo sugli smartwatch, dal momento che Apple ha ampiamente mostrato le proprie intenzioni di voler puntare ulteriormente sul comparto della salute.

Nel rapporto viene fatto un parallelismo con il sensore di Samsung Galaxy Watch 4 che è in grado di monitorare il glucosio nel sangue. Apple a quanto pare intende adottare un approccio simile, e potrebbe servirsi di un sensore ottico non invasivo.

Attualmente il metodo più comune utilizzato dai diabetici per la misurazione del glucosio è rappresentato dal test effettuato su una goccia di sangue, sebbene anche l'utilizzo dei misuratori di glucosio continuo sia in aumento. E' innegabile però che la possibilità di effettuare la misurazione attraverso uno smartwatch, tramite metodi non invasivi, potrebbe aumentare la consapevolezza di molti sull'importanza di avere livelli di glucosio sempre sotto controllo, visto che il diabete è una delle patologie più diffuse a livello mondiale.

Apple a quanto pare avrebbe già registrato i brevetti relativi a tale tecnologia, ed attualmente si starebbe concentrando sull'affidabilità e precisione. Nel caso in cui i test dovessero dare esito positivo, si procederebbe con la commercializzazione.



Dell'eventualità avevamo parlato nella giornata di ieri: a quanto pare nel 2021 sempre più smartwatch saranno in grado di misurare i livelli di glucosio.