Apple Watch Series 7: un leak mostra la scheda tecnica completa

Apple generalmente non pubblica le specifiche tecniche dei suoi dispositivi, limitandosi a mostrarne solo alcune feature essenziali. Nel caso di Apple Watch Series 7, per esempio, Apple ha confermato la presenza del chip S7, ma non si è spinta oltre. Tuttavia, il leak di un documento interno del colosso di Cupertino ha fatto trapelare in rete la scheda tecnica del nuovo Apple Watch.

Tra le informazioni più interessanti relative allo smartwatch di Apple troviamo il suo peso: Apple Watch Series 7 da 41mm peserà 32 grammi con case in alluminio, 37 grammi con case in titanio e 42.3 grammi nel modello in acciaio inossidabile. La configurazione da 45mm invece avrà un peso di 38.8 grammi con case in alluminio, 45.1 grammi con case in titanio e 51.5 grammi con case in acciaio inossidabile.

Il chipset di Apple Watch Series 7 è chiamato S7 System-in-Package, o SiP, e dovrebbe essere fino al 20% più veloce del chipset S5 SiP dell'Apple Watch SE 2020. Infine, la memoria interna dello smartwatch sarà di 32 GB, identica a quella di Apple Watch SE e di Apple Watch Series 6.

Tra le altre feature dei nuovi smartwatch annunciate da Apple ricordiamo lo schermo più grande, che permetterà ad Apple Watch Series 7 mostrare una tastiera completa.