Apple Watch Series 7 manda un utente al pronto soccorso, ma non per quello che credete

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo a più volte parlato di come Apple Watch abbia salvato la vita alle persone, inviando le notifiche sul battito cardiaco irregolare o accelerato. La notizia che arriva oggi parla di un utente che è stato mandato al pronto soccorso dallo smartwatch, ma non per quello che credete.

In una conversazione con i redattori di 9to5Mac, un felice possessore di Apple Watch Series 7 ha spiegato di essersi trovato costretto a rivolgersi ad un pronto soccorso in quanto mentre stava indossando l’orologio ha notato che stava diventando molto più caldo del solito. Quando se lo è tolto, ha scoperto che la parte posteriore della cassa (dove sono presenti i sensori per il rilevamento del battito cardiaco) si era rotta e watchOS mostrava la notifica di sicurezza in cui lo invitava a spegnerlo a causa della temperatura elevata. A quanto pare il problema non era legato a situazioni ambientali, dal momento che la temperatura della casa era di poco superiore ai 23 gradi.

Immediata, ovviamente, la chiamata al customer care Apple che ha cercato di indagare sul motivo e l’ha invitato a non toccare l’orologio e non utilizzarlo. La mattina successiva però la situazione è peggiorata ulteriormente, dal momento che l’orologio era diventato ancora più caldo e lo schermo si era frantumato. Nel momento in cui l’ha preso in mano per scattare delle foto da inviare ad Apple, Apple Watch ha iniziato ad emettere dei “suoni scoppiettanti” ed è esploso mentre lo stava lanciando fuori dalla finestra. Sul divano l’esplosione ha lasciato dei segni da bruciatura, ed ha costretto l’utente a rivolgersi ad un pronto soccorso per possibile avvelenamento da piombo.

Apple gli ha assicurato che il caso sarà trattato come “priorità assoluta”, ed ha proceduto al ritiro per effettuare dei test di laboratorio. Apple gli ha anche inviato un documento, chiedendogli di firmarlo e di accettare di non divulgare la vicenda con nessuno. Evidentemente, però, si rifiutato di firmarlo.