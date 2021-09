Apple Watch Series 7 misurerà la pressione sanguigna? La risposta di un giornalista

Mentre si parla del presunto rinvio di Apple Watch Series 7, sul web continuano ad emergere indiscrezioni ed informazioni sulla prossima generazione di indossabili made in Apple. Quest'oggi da Mark Gurman di Bloomberg emergono delle interessanti indicazioni sulla presenza di un sensore per misurare la pressione sanguigna.

Il giornalista di Bloomberg, in risposta alla domanda arrivata da un utente che chiedeva delucidazioni su un rapporto pubblicato da Nikkei Asia secondo cui Apple Watch Series 7 potrebbe essere in grado di monitorare la pressione sanguigna degli utenti attraverso un sensore, ha fermamente smentito il rumor ed ha spiegato che non ci sono possibilità di vedere la feature sul dispositivo.

Dell'eventualità si è parlato a lungo negli ultimi tempi: Apple ha puntato massicciamente sul comparto della salute con il sensore in grado di effettuare l'ECG e rilevare la fibrillazione atriale. Ciclicamente inoltre ogni anno spunta la voce di corridoio sulla possibile integrazione di un chip in grado di monitorare la glicemia, ma non ha mai visto la luce dal momento che evidentemente i sistemi attualmente disponibili sono troppo invasivi o pocoaffidabili.

Apple Watch Series 7 dovrebbe includere un nuovo design simile a quello di iPhone ed iPad, un display più grande, cornici più piccoli e processore più veloce.