Apple Watch Series 7 è in offerta su Amazon per il Black Friday 2021

Dopo aver riportato lo sconto di Amazon su iPhone 13, torniamo nuovamente sul listino del colosso di Seattle che in giornata odierna, in vista del Black Friday 2021, propone una serie di offerte molto interessanti sulla Series 7 di Apple Watch.

La promozione non è disponibile su tutti i modelli e colorazioni, e la situazione potrebbe anche cambiare nelle prossime ore. Di seguito le offerte attive al momento della stesura della notizia:

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 41 mm in alluminio verde con Cinturino Sport color trifoglio - Regular: 419 Euro

in alluminio verde con Cinturino Sport color trifoglio - Regular: 419 Euro Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 41 mm in alluminio blu con Cinturino Sport blu abisso - Regular: 419 Euro

in alluminio blu con Cinturino Sport blu abisso - Regular: 419 Euro Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 41 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte - Regular: 419 Euro

in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte - Regular: 419 Euro Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 45 mm in alluminio (PRODUCT)RED con Cinturino Sport (PRODUCT)RED - Regular: 449 Euro

in alluminio (PRODUCT)RED con Cinturino Sport (PRODUCT)RED - Regular: 449 Euro Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 45 mm in alluminio blu con Cinturino Sport blu abisso - Regular: 456 Euro

in alluminio blu con Cinturino Sport blu abisso - Regular: 456 Euro Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 45 mm in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia - Regular: 449 Euro

La disponibilità non è immediata e per alcune varianti è necessario attendere 1-2 mesi. Nessuna informazione sulla durata delle promozioni e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.