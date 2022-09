Apple Watch Series 7, pioggia di sconti su Amazon a pochi giorni da Series 8

A pochi giorni dalla presentazione di Apple Watch Series 8, che ha preceduto l'arrivo nei negozi del nuovo smartwatch made in Apple, su Amazon si moltiplicano gli sconti su Apple Watch Series 7, che può essere acquistato a prezzo ridotto rispetto al prezzo di listino.

Di seguito i dettagli:

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 41 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte - Regular: 399 Euro (439 Euro)

in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte - Regular: 399 Euro (439 Euro) Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 45 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte - Regular: 429 Euro (469 Euro)

Le promozioni sono disponibili anche su diverse colorazioni, mentre optando per la variante GPS + Cellular non è possibile acquistarlo a prezzo ridotto ma solo a quello pieno.

Amazon ovviamente propone anche il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero.

La consegna è garantita a stretto giro di orologio, ed Amazon come sempre non ha diffuso alcuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta. Come sempre in casi come questi però consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in quanto le unità disponibili a prezzo ridotto potrebbero terminare rapidamente.

Chiaramente, i prodotti beneficiano di tutti vantaggi classici del Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche.