Apple Watch Series 7 ha un caricatore per la ricarica rapida, ma va acquistato a parte

Nel corso del keynote del 14 settembre, Apple ha annunciato il nuovo Apple Watch Series 7. Insieme all'orologio, Apple ha anche presentato un nuovo caricatore rapido per Apple Watch Series 7, che però sarà venduto a parte.

Il nuovo caricatore per Apple Watch costa 29 dollari negli Stati Uniti, che probabilmente si tradurranno in 29 euro in Europa. Il prodotto presenta un'uscita USB-C ed è stato pensato per l'ultimo orologio di Apple, ma può essere utilizzato anche per gli altri smartwatch di Cupertino.

Limitata all'Apple Watch Series 7 è però la funzione di ricarica rapida, che garantisce una velocità maggiore del 33% rispetto ad un caricatore standard. Secondo Apple, il nuovo connettore può portare un Apple Watch scarico all'80% di batteria nel giro di soli 45 minuti. L'azienda ha dichiarato: "vogliamo permettervi di caricare il vostro Apple Watch senza alcuno sforzo. Dovrete semplicemente tenere il dock vicino al retro dell'orologio, dove dei magneti lo metteranno automaticamente in posizione per la ricarica: il sistema non prevede l'esposizione di alcun contatto e non richiede allineamenti precisi da parte degli utenti".

Ovviamente, per permettere la ricarica rapida l'Apple Watch Series 7 ha un'architettura della batteria interna rinnovata: per questo stesso motivo, la ricarica degli smartwatch delle linee precedenti non migliorerà utilizzando il nuovo caricatore. Il nuovo Apple Watch, comunque, sarà disponibile in autunno: fortunatamente, Apple sarebbe riuscita a migliorare la produzione di Apple Watch Series 7, evitando scorte limitate al lancio.