Apple Watch Series 7, risolti i problemi di produzione: ecco quando sarà disponibile

Altro giorno, altro giro di indiscrezioni sui prodotti che saranno presenti all'evento Apple del 14 Settembre 2021. Dopo aver pubblicato i presunti prezzi di partenza di iPhone 13, quest'oggi il primo rumor di giornata è dedicato ad Apple Watch Series 7.

Secondo quanto riferito dall'affidabile analista Ming-Chi Kuo, da sempre estremamente aggiornato su tutto quanto concerne il mondo Apple, sarebbero stati risolti i problemi di produzione di Apple Watch Series 7. Tuttavia, nonostante ciò il dispositivo indossabile non sarà disponibile subito e probabilmente gli utenti dovranno attendere un pò prima di poterci mettere su le mani.

Nella nota infatti Kuo riferisce che la produzione in serie del nuovo modello dovrebbe prendere il via tra metà e fine settembre. "Il problema di produzione dell'Apple Watch 7 è principalmente legato al lato pannello. Tuttavia, è stato risolto e la produzione in serie dei moduli del pannello inizierà a metà settembre" si legge nella ricerca, dove Kuo afferma anche che il prodotto finale dovrebbe essere pronto per le spedizioni alla fine di settembre.

Le conferme di rito però dovrebbero arrivare ovviamente nel corso dell'evento Apple del 14 Settembre.

Tra le principali novità del nuovo Apple Watch Series 7 dovrebbe esserci il nuovo design che riprenderà quello di iPhone 13, display più grandi ed una batteria in grado di garantire maggiore autonomia.