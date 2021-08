Apple Watch Series 7, smartwatch rinviato per problemi di produzione?

Mentre gli appassionati del mondo tech attendono con trepidazione la gamma di smartphone iPhone 13, che dovrebbe essere annunciata il 14 settembre 2021, in questo fine agosto 2021 i rumor si stanno concentrando su un altro dispositivo di Apple. Infatti, potrebbero esserci dei ritardi per quel che riguarda lo smartwatch Apple Watch Series 7.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, Bloomberg e Nikkei, la società di Cupertino starebbe pensando di rinviare il lancio del dispositivo per via di alcune non meglio precisate problematiche sorte in fase di produzione. Si fa infatti riferimento a un possibile "design troppo complesso" (ricordiamo che dovrebbe esserci un display più grande), ma la questione non è del tutto chiara. In ogni caso, quello su cui varie fonti internazionali concordano è il fatto che l'azienda di Tim Cook potrebbe dover ritardare l'arrivo sul mercato del suo smartwatch.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, Apple avrebbe avviato una produzione su piccola scala dell'Apple Watch Series 7 per effettuare tutti i test del caso, riscontrando però dei problemi non di poco conto. L'azienda di Cupertino avrebbe dunque temporaneamente "sospeso" la fase di produzione, in modo da concentrarsi sulla soluzione degli "inconvenienti" riscontrati.

Insomma, il possibile evento di settembre 2021, tanto "caldeggiato" dai rumor, potrebbe alla fine non vedere la comparsa dell'Apple Watch Series 7. I riflettori, dunque, si stanno spostando sempre di più su iPhone 13.