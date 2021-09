Apple Watch Series 7 ufficiale: prezzo e caratteristiche dello smartwatch

Alla fine i presunti problemi di produzione legati ad Apple Watch Series 7 sono stati risolti. Infatti, dopo aver svelato alcune novità di watchOS 8 nel corso del suo evento chiamato "California streaming", tra cui una che strizza l'occhio ai ciclisti, la società di Cupertino ha ufficializzato proprio Apple Watch Series 7.

L'azienda di Tim Cook ha affermato che quest'ultimo smartwatch è in grado di offrire la migliore esperienza di sempre per quel che riguarda i suoi smartwatch. La novità principale consiste nel fatto che l'area dello schermo è stata incrementata del 20% rispetto alla precedente generazione. I bordi sono invece stati resi più sottili del 40%. Questo garantisce svariate nuove possibilità (ad esempio in termini di watch face), ma non è l'unica novità interessante, anzi. Infatti, oltre alle succitate funzionalità introdotte da watchOS 8, lo smartwatch si ricarica il 33% più velocemente grazie a un sistema rinnovato.

Inoltre, si tratta del primo Apple Watch con certificazione IP6X, che permette al dispositivo di resistere, ad esempio, ad ambienti polverosi. Non mancano poi diverse nuove colorazioni, nonché il rilevamento delle cadute durante i workout. Per il resto, tra le altre novità lo schermo è stato reso più luminoso all'interno.

Apple Watch Series 7 sarà disponibile a partire dall'autunno 2021 a un prezzo di partenza di 399 dollari. Al suo fianco rimarranno disponibili Apple Watch Series 3 (a partire da 199 dollari) e Apple Watch SE (a partire da 279 dollari).

Per il resto, oltre a Watch Series 7 la società di Cupertino ha annunciato l'arrivo in Italia di Apple Fitness+, l'abbonamento per tenersi in forma con Apple Watch. Questo servizio arriverà da noi a partire dall'autunno 2021. Tra l'altro, durante l'evento è stata svelata la funzionalità Group Workouts.



Aggiornamento ore 21:02 14/09/2021: Apple ha svelato che Watch Series 7 arriverà in Italia nel corso dell'autunno 2021. Tuttavia, per il momento non è ancora stato confermato il prezzo per il nostro Paese.