Apple Watch Series 7: velocità di trasferimento impressionante, ma non per tutti

Durante il keynote del 14 settembre, il colosso di Cupertino ha annunciato Apple Watch Series 7. A qualche giorno di distanza dalla presentazione ufficiale stanno trapelando online le caratteristiche tecniche di Apple Watch Series 7: Apple, infatti, non ha ancora pubblicato una scheda tecnica ufficiale del suo smartwatch.

Grazie a un documento della Federal Communications Commission (FCC) reperito dal portale MacRumors, abbiamo scoperto che il nuovo Apple Watch potrà trasferire dati wireless all'elevatissima velocità di 60.5 GHz. Il modulo che permette trasferimenti così rapidi è una novità rispetto alla serie 6 di Cupertino, e potrebbe essere usato dall'azienda e dai suoi partner per migliorare l'integrazione tra l'orologio e i nuovi iPhone.

Tuttavia, dal report della FCC emerge anche che la velocità massima di trasferimento potrà essere attivata solo utilizzando un apposito dock per Apple Watch: questo dispositivo, che per ora viene chiamato semplicemente "model A2687", non è ancora stato presentato al pubblico e probabilmente non verrà messo a disposizione dei consumatori, ma servirà ai dipendenti Apple per le riparazioni o i test sugli smartwatch.

L'incremento sostanziale della velocità di trasferimento dei dati è una delle tante piccole novità introdotte dallo smartwatch di Cupertino: per esempio, sappiamo che Apple Watch Series 7 avrà il chip S7 e uno schermo leggermente più grande. Infine, vi ricordiamo che Apple Watch Series 7 sarà disponibile in tutto il mondo entro l'autunno.