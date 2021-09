Apple Watch Series 7 verrà lanciato con un numero limitato di unità disponibili?

Si torna a parlare di Apple Watch Series 7, l’ultima gamma di smartwatch marchiati Mela attesa per il lancio sul mercato a fine settembre. Dopo le prime voci riguardo possibili problemi nella produzione, in rete si discute di una quantità limitata di unità disponibili piuttosto del rinvio della presentazione.

Mark Gurman di Bloomberg ne ha parlato nel dettaglio nell’ultima newsletter Power On, dove ha affermato che l'Apple Watch Series 7 vedrà l’annuncio durante il keynote Apple di settembre a prescindere dalle varie problematiche nella fase di produzione, scegliendo quindi la strada delle spedizioni in ritardo o in piccole quantità. Le alternative, del resto, vedrebbero l’annuncio a settembre con disponibilità solamente nei mesi successivi, o la posticipazione completa a data non definita.

L’esperto analista di Bloomberg ha scritto quanto segue: “Sono portato a credere che vedremo un annuncio durante il consueto evento di settembre insieme all'iPhone, ma ci sarà un mix di modelli spediti in ritardo o in piccole quantità. Questo non dovrebbe essere troppo sconosciuto a coloro che hanno assistito al lancio originale di Apple Watch nel 2015”. La scelta definitiva di Tim Cook e colleghi sarebbe dunque quella citata, così da tenere un keynote settembrino da non perdere.

Sempre a proposito di Apple Watch Series 7, in rete si parla anche della compatibilità dei vecchi cinturini.