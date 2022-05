Apple Watch Series 7 e Watch SE in offerta su Amazon: si tocca il minimo storico

Se state cercando uno smartwatch di ultima generazione in promozione, oltre agli orologi TicWatch in sconto su Amazon potrete trovare, sullo stesso sito e-commerce, anche Apple Watch Series 7 in offerta assieme agli Apple Watch SE del 2021. Vediamo assieme le quattro varianti disponibili.

Sconti Amazon su Apple Watch

2021 Apple Watch SE (GPS) Cassa 40 mm in alluminio color argento con Cinturino Sport blu abisso – Regular: 278,10 Euro

Cassa 40 mm in alluminio color argento con Cinturino Sport blu abisso – Regular: 278,10 Euro 2021 Apple Watch SE (GPS + Cellular) Cassa 44 mm in alluminio color oro con Cinturino Sport color galassia – Regular: 349 Euro

Cassa 44 mm in alluminio color oro con Cinturino Sport color galassia – Regular: 349 Euro Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 45 mm in alluminio blu con Cinturino Sport blu abisso – Regular: 429 Euro

Cassa 45 mm in alluminio blu con Cinturino Sport blu abisso – Regular: 429 Euro Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular) Cassa 41 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular: 499 Euro

Non si tratta, come capirete dalle cifre di listino riportate su Amazon, di offerte particolarmente notevoli; anzi, nel migliore dei casi si parla di risparmi pari al 10%. Ciononostante, essendo gli ultimi smartwatch della Mela è naturale che il taglio di prezzo non sia elevato. Come se non bastasse, poi, per gli Apple Watch SE 2021 si parla del prezzo minimo storico.

Amazon garantisce la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili senza interessi e consegnerà il dispositivo in un giorno a tutti i clienti iscritti a Prime. Attenzione, tuttavia, alla chiusura delle offerte già fissata dal colosso statunitense: nel caso degli Apple Watch SE si parla ancora di tre giorni di validità, mentre gli Apple Watch Series 7 non segnalano alcuna tempistica esatta. Insomma, consigliamo di prestare attenzione ed effettuare l’acquisto il prima possibile se siete interessati.

Tra le altre promozioni del momento abbiamo anche segnalato uno sconto doppio su Samsung Galaxy S22.