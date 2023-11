Apple Watch Series 8, 20% di sconto su Amazon per il Black Friday

È Apple Watch Series 8, nella variante GPS + Cellular e cassa da 45mm, uno degli sconti più interessanti proposti quest'oggi da Amazon a poche ore dal via alla settimana del Black Friday. Un'occasione ghiottissima per coloro che sono alla ricerca di un buon affare per rinnovare il proprio smartwatch Apple.

Di seguito le colorazioni in offerta:

Apple Watch Series 8 (GPS + Cellular, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia - Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua: 439,99 Euro (549 euro)

Apple Watch Series 8 (GPS + Cellular, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco - Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all'acqua: 439,99 Euro (549 euro)

La consegna è garantita a stretto giro di orologio, ed Amazon consente anche di effettuare il pagamento a rate con Cofidis o in cinque o dodici mensilità. Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, come sempre, tanto meno sulla disponibilità reale di unità a prezzi ridotti.

Ovviamente Everyeye seguirà tutte le migliori promozioni del Black Friday su queste pagine nel corso delle prossime settimane.