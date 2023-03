Apple Watch Series 8 da 41mm in sconto su eBay, utilizza questo coupon!

Continuano le offerte di Marzo targate eBay. Quest'oggi il marketplace propone uno sconto molto interessante su Apple Watch Series 8 nella versione GPS Only con cassa da 41mm, su cui è possibile godere di uno sconto.

Di seguito i dettagli:

Apple Watch Serie 8 GPS 41mm Cassa Alluminio Midnight Cinturino Sport Nero: 404,91 Euro

Si tratta di un prezzo inferiore di poco più di 40 Euro rispetto ai 449,90 Euro di listino. Tuttavia, inserendo nell'apposito campo il codice "MARZO23", è possibile godere della riduzione in questione.

La vendita è effettuata da eShopping Srl, un rivenditore che ha il 99,2% di feedback positivi a fronte di oltre 80mila recensioni.

Per quanto concerne la spedizione, l'arrivo a casa è previsto tra martedì 28 Marzo e mercoledì 29 Marzo 2023 per coloro che effettuano l'ordine quest'oggi, con possibilità di effettuare il ritiro in uno dei punti vendita sparsi sul territorio italiano.

I metodi di pagamento accettati sono PayPal, Google Pay e le carte Visa, Mastercard ed American Express, con la restituzione garantita entro 30 giorni ed il venditore che paga le spese.