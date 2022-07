Apple Watch Series 8 sarà l'Apple Watch più grande di sempre: gli ultimi rumor

Quando sono passate poche ore dagli ultimi rumor sui sensori di Apple Watch Series 8, in rete emergono nuove informazioni sulla gamma di smartwatch che il colosso di Cupertino dovrebbe presentare il prossimo autunno insieme ad iPhone 14.

Secondo quanto affermato dal CEO e fondatore di DSCC Ross Young, l’indossabile che si sta apprestando a presentare Apple sarà a tutti gli effetti il modello più grande di sempre. Le dimensioni del pannello dovrebbero infatti essere maggiori rispetto a quello incluso nel modello da 45mm di Apple Watch Series 7.

L’analista ritiene infatti che lo schermo del prossimo Apple Watch sarà più grande di quasi due pollici (1,99 pollici) e potrebbe raggiungere una diagonale di 50,5 mm. Rispondendo alla domanda di un utente, Ross Young ha affermato che il pannello sarà il 12% più grande della variante da 45mm attualmente in commercio e del 23% rispetto alla versione da 41mm dello stesso modello.

Non si tratterà dell’unica modifica, perchè Apple dovrebbe presentare tre modelli: a quello “classico” infatti dovrebbe aggiungersi la versione SE e la variante Rugged per gli sport estremi. Non è chiaro se tutte e tre sfoggeranno schermi più grandi o meno.

Sempre sulla base dei rumor emersi di recente, Apple Watch Series 8 dovrebbe anche avere una modalità low power a risparmio energetico.