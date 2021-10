Apple Watch Series 8: in arrivo una variante con schermo più grande?

Apple Watch Series 7 è stato annunciato solo un mese fa, ma i rumor sul suo successore sono già piuttosto insistenti. In particolare, secondo gli analisi, Apple Watch Series 8 rappresenterà un grande cambiamento rispetto al predecessore, sia dal punto di vista delle funzionalità che da quello del design.

Se per alcuni esperti il prossimo Apple Watch potrà misurare la febbre e altri valori clinici, secondo l'analista Ross Young, specializzato nel campo degli schermi e dei display, il vero cambiamento che ci aspetta nel 2022 sarà l'introduzione di una terza dimensione per lo smartwatch. In un tweet, infatti, Ross ha dichiarato che gli utenti "non dovranno essere sorpresi se l'anno prossimo saranno annunciate tre dimensioni [di Apple Watch]".

Young non ha dato informazioni su quali saranno le misure dell'orologio, ma ha chiesto agli utenti se sono interessati a un "display più grande", lasciando intendere che il terzo form factor vanterà uno schermo di dimensioni maggiori rispetto agli altri due. Attualmente, Apple Watch Series 7 è disponibile con case da 41 mm e 45 mm, mentre storicamente le dimensioni degli smartwatch di Cupertino sono state tra i 38 mm e i 44 mm: non è chiaro quanto Apple deciderà di spingersi in là nell'ingrandire gli schermi dei suoi orologi, poiché l'ingombro potrebbe facilmente diventare fastidioso per gli utenti.

Molti analisti, comunque, sono concordi nel definire Apple Watch Series 8 come una piccola rivoluzione per gli smartwatch della Mela: molte feature previste per la Serie 7, infatti, non sono state inserite per via di problemi di produzioni o per la carenza di componenti e materie prime, e potrebbero essere utilizzate nei prossimi device. Ad esempio, si parla già di una versione dell'orologio pensata per sportivi e escursionisti, con un sensore di temperatura ed una resistenza alle condizioni atmosferiche migliorata, ma anche dell'implementazione della misurazione del glucosio nel sangue per chi soffre di diabete.