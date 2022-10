Apple Watch Series 8 cala di prezzo su Amazon: primo sconto sullo smartwatch

Dopo aver segnalato il primo sconto su iPhone 14, oggi su Amazon cala di prezzo anche l'Apple Watch Series 8, nella versione GPS Only in alluminio con cassa da 41mm.

Di seguito i dettagli:

Apple Watch Series 8 GPS, Cassa 41 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte - Regular: 479 Euro (509 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è prevista per lunedì 10 Ottobre 2022 per chi effettua l'ordine in giornata odierna. Il risparmio netto è quindi di 30 Euro rispetto al prezzo consigliato di Apple, di 509 Euro.

Non è disponibile il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon a tasso zero o interessi zero, mentre è disponibile quello a rate con Cofidis, da scegliere direttamente al check-out al momento della finalizzazione dell'ordine.

Come avvenuto in altre circostanze, tramite la scheda prodotto è possibile scegliere vari accessori aggiuntivi, tra cui l'adattatore da 20W USB-C, ma anche le AirPods Pro, le AirTag, il cavo magnetico USB-C per la ricarica veloce ed AppleCare+ per Apple Watch Series 8 in alluminio della durata di due anni che ha un prezzo di 99 Euro da pagare una tantum.

Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta, e come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.