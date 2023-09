Apple Watch Series 8 Cellular in super sconto su Amazon: fate presto!

Nel giorno in cui arriva il No IVA di Mediaworld, Amazon propone uno sconto molto interessante su Apple Watch Series 8, nella variante GPS + Cellular con cassa da 41mm. In offerta troviamo praticamente tutte le colorazioni dello smartwatch, ma la disponibilità è molto limitata, motivo per cui consigliamo di affrettarvi.

Di seguito i dettagli:

Apple Watch Series 8 (GPS + Cellular, 41mm) Smartwatch con cassa in acciaio inossidabile color grafite con Cinturino Sport color mezzanotte - Regular. Fitness tracker, resistente all’acqua: 698 Euro

Apple Watch Series 8 (GPS + Cellular, 41mm) Smartwatch con cassa in acciaio inossidabile color argento con Cinturino Sport bianco - Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all'acqua: 689 Euro

Apple Watch Series 8 (GPS + Cellular, 41mm) Smartwatch con cassa in acciaio inossidabile color grafite con Cinturino Sport color mezzanotte - Regular. Fitness tracker, resistente all'acqua: 689 Euro

La disponibilità è garantita solo su due unità, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse nei confronti di uno dei modelli in questione. Non è però da escludere che anche le altre unità in arrivo successivamente possano beneficiare dello sconto, ma Amazon non ha diffuso alcuna informazione a riguardo. Il prezzo è molto più basso rispetto agli 859 euro di listino Apple.