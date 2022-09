Apple Watch Series 8, il chip S8 ha la stessa CPU dell'S7 ed S6: le possibili motivazioni

Passato in sordina in quanto oscurato d Apple Watch Ultra, il nuovo Apple Watch Series 8 è pronto ad approdare nei negozi il prossimo 16 Settembre 2022 in concomitanza con i nuovi iPhone 14. Quando manca sempre meno al lancio, però, emergono degli interessanti dettagli sulla scheda tecnica.

A quanto pare, infatti, la CPU presente all’interno dell’S8 di Apple Watch ha lo stesso identificativo (T8301) delle CPU integrate nei chip S6 ed S7 che hanno debuttato rispettivamente con Apple Watch Series 6 ed Apple Watch Series 7. Come spiegato da MacRumors, questo spiegherebbe il motivo per cui Apple ha confrontato i suoi chip della Serie S solo con S5 o precedenti e non con i modelli successivi.

Cosa implica ciò? Che Apple Watch Series 6, ‌Apple Watch Series 7‌, ‌Apple Watch Series 8‌, ‌Apple Watch Ultra‌ e ‌Apple Watch SE‌ di seconda generazione dispongono tutti della stessa identica CPU e sono tutti dotati di 32 gigabyte di spazio di archiviazione e processore dual-core.

Gli S6, S7 ed S8 sono basati sul chip A13 Bionic che Apple ha utilizzato nella linea iPhone 11 ed è prodotto sul processo a 7nm di TSMC, sebbene l’A14 Bionic sia passato ai 5nm e l’A16 Bionic ai 4nm.

Le motivazioni di tale scelta, probabilmente, sono legate al fatto che i miglioramenti prestazionali rappresentati dagli ultimi nodi di TSMC non vengono ritenuti necessari da Apple per i suoi smartwatch. Non è da escludere che la Mela effettui l’upgrade nel momento in cui TSMC passerà a 3nm, per incrementare la durata della batteria.