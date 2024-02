Apple Watch Series 8 GPS + Cellular in sconto su Amazon al minimo storico

Nello stesso giorno in cui Euronics dà il via agli Star Days, Amazon propone un'offerta molto interessante su Apple Watch Series 8, che nella variante GPS + WiFi con cassa da 41mm raggiunge il minimo storico sulla piattaforma di Jeff Bezos. Il prezzo proposto è molto interessante e rappresenta un'occasione imperdibile per gli interessati.

Di seguito i dettagli:

Apple Watch Series 8 (GPS + Cellular, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia - Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua: 411,99 Euro

Si tratta del prezzo più basso di sempre proposto da Amazon sullo stesso dispositivo, che di listino costa 519 Euro. Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse nei confronti dello stesso prodotto.

Amazon propone anche il pagamento in cinque rate a tasso zero ed interessi zero ad 82,40 Euro al mese, oltre che con Cofidis: le due opzioni possono essere scelte direttamente al momento del check-out.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì 4 Marzo 2024 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Nel momento in cui stiamo scrivendo però la disponibilità è garantita solo su un'una unità.