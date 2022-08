Apple Watch Series 8, insider frena i fan: sarà identico all'Apple Watch Series 7

Dopo aver scoperto nuovi dettagli sull'Apple Watch Series 8 Rugged, arriva oggi una nuova indiscrezione sul modello base dello smartwatch di Cupertino che potrebbe lasciare delusi molti fan Apple. A quanto pare, infatti, l'Apple Watch Series 8 sarà identico al predecessore, ossia l'Apple Watch di Serie 7.

A riportare la notizia è il noto insider ShrimpApplePro su Twitter, che, con il post che trovate in calce a questa notizia, ha spiegato che il design dell'Apple Watch Series 8 rimarrà invariato rispetto a quello dell'orologio di Cupertino di scorsa generazione sia per la variante da 41 mm che per quella da 45 mm. Vi ricordiamo che ShrimpApplePro ha una lunga lista di report veritieri all'attivo, ed è anche stato il primo insider a spiegare che iPhone 14 Pro avrebbe avuto un punch-hole doppio.

A quanto pare, dunque, tutto il lavoro di Apple si sarebbe concentrato sull'Apple Watch "Ruggedized" per gli sport estremi, il quale dovrebbe avere una cassa in titanio e uno schermo di dimensioni più generose rispetto al modello base. In realtà, secondo il leaker Ross Young, anche l'Apple Watch Series 8 avrà uno schermo più grande, benché solo leggermente, arrivando ad una diagonale di 1,99" pur mantenendo una cassa da 45 mm.

Tornando al leak di ShrimpApplePro, l'insider ha anche spiegato di non credere che Apple implementerà nuovi sensori sul modello base dell'orologio intelligente, che dovrebbe comunque entrare in produzione nel corso di questo mese. Se consideriamo che il chip S8 di Apple Watch Series 8 sarà identico al chip S7 dell'Apple Watch Series 7, poi, sembra evidente che non ci saranno grandi cambiamenti neanche sotto la scocca del device, che potrebbe essere praticamente una "copia" del predecessore.

In ogni caso, il leaker ha spiegato che il nuovo Apple Watch sarà lanciato insieme ad iPhone 14 nel corso del keynote Apple di settembre e che arriverà nelle colorazioni Midnight, Starlight e Product(RED) per le versioni in alluminio, e nei colori Silver e Graphite per le varianti in acciaio inossidabile.